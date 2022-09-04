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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سيولة مرورية بالطرق الرئيسية وميادين القاهرة والجيزة |فيديو

سيولة مرورية
سيولة مرورية

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن حالة المرور اليوم، الأحد 4-9- 2022.

وأوضح هانى النحاس مراسل برنامج صباح البلد ، أن الطرق الرئيسية تشهد سيولة مرورية في طريق الإسكندرية الصحراوي، والقرية الذكية ، والطريق الدائري، وميدان الرماية ، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد .

وشهد كوبرى أكتوبر سيولة مرورية فى مناطق المعادى ، المحور ، كورنيش النيل ، كورنيش الجزيرة ، بالإضافة لوجود سيولة مرورية أيضا بمحور سعد الدين الشاذلي المتجه إلى المطار وطريق السويس، إلى جانب القادم من المطار والسلام.

كما شهدت  مدينة السادس من أكتوبر ، والواحات، ونزلة الرماية ، سيولة مرورية بسيطة بجميع المداخل ، وأعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح وأيضا أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو، كوبري أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد.

وللتعرف على المزيد من الحالة المرورية للطرق شاهد الفيديو…

سيولة مرورية الاسكندرية الإسكندرية الصحراوي الطريق الدائرى وسط البلد المرور الدائري

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