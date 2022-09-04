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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

باحث: مصر تشهد انطلاقة رائدة في توطين صناعات جديدة للسفن

قناة السويس
قناة السويس

قال الدكتور خالد الشافعى رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن الدولة المصرية تحرص على زيادة إيرادات قناة السويس والتى حققت طفرة خلالها وصلت لمليارات الجنيهات، وفتح آفاق جديدة لزيادة الاستثمارات على الرغم من جائحة كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية.

 

وأضاف "الشافعى" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباحنا مصري والمذاع عبر فضائية مصر الأولى، أن زيادة ممرات قناة السويس ساعد على زيادة حمولة الشاحنات وزيادة حجم الأنشطة بمحور قناة السويس والمنطقة الاقتصادية بها، والعمل على توطين صناعة سفن الصيد، وتطوير الأسطول المصري والمراكب.

 

وأشار إلى أن مصر تشهد انطلاقة رائدة فى توطين صناعات جديدة للسفن والمراكب لزيادة قدرات السفن للدولة المصرية ودعم هذا التوجه داخل نطاق قناة السويس لعمل منطقة متكاملة لصناعة السفن والقوارب. 
 

إيرادات قناة السويس جائحة كورونا استثمار كورونا صناعة السفن

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