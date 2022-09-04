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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وفد "التنسيقية" يلتقي رئيس "الرقابة المالية"

وفد التنسيقية يلتقي
وفد "التنسيقية" يلتقي رئيس "الرقابة المالية"

‎التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بعد توليه رئاسة الهيئة. 


وناقش اللقاء التعاون المثمر بين الهيئة العامة للرقابة المالية والتنسيقية، كما ناقش الوفد رئيس الهيئة حول خطة تطوير أداء القطاع المالي غير المصرفي، خاصة البورصة المصرية، للنهوض بها بما يليق بالجمهورية الجديدة.


من جهته، رحّب رئيس هيئة الرقابة المالية ترحابه بالتعاون مع التنسيقية وشبابها، والاستفادة من خبرات اللجان المتخصصة بها، بما يخدم القطاع المالي غير المصرفي.


ضم وفد التنسيقية، النائب محمد اسماعيل، النائب علاء مصطفي، والنائبة غادة علي اعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

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