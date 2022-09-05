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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تفاصيل تعاون مؤسسة حياة كريمة مع الجامعة البريطانية

صدى البلد

قالت شانا مسعود مدير العلاقات الخارجية بمؤسسة حياة كريمة، إن التعاون مع الجامعة البريطانية بدأت قبل البروتوكول منذ مبادرة "أنتي الحياة"، التي تم إطلاقها في محافظة الفيوم كـ قافلة تنميوة شاملة.

ولفتت “شانا مسعود” خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة “دي إم سي”، إلى أن بروتوكول التعاون مع الجامعة البريطانية أضاف ووسع دائرة شركاء التنمية والعمل الخيري، وأهم نقاطه تنفيذ مبادرات تنموية، مثل إطلاق القوافل الطبية في العديد من التخصصات الطبية.

وأكملت: البروتوكول يستهدف أيضا إحياء قيم المسؤولية المجتمعية المشتركة بمشاركة الشباب الجامعي، للقيام  بالأعمال الميدانية.

وأضافت أن برتوكول التعاون يستهدف أيضا تقديم البرامج التوعوية من تثقيف وتوعية المرأة والأسرة، وتأهيل الشباب لسوق العمل. 

وأوضحت أن مؤسسة حياة كريمة تضم أكثر من 36 ألف متطوع والكل يرغب في المشاركة في العمل الخيري بدون مقابل، وكذلك الأمر بالنسبة للشباب الجامعي المتطوع، مشددة على أن البروتوكول يتيح حملات توعوية فيما يخص الدعم النفسي.


 

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