أعلن التشيليون رفضهم بغالبية ساحقة اقتراح الدستور الجديد الهادف إلى استبدال الدستور الموروث من عهد ديكتاتورية أوغستو بينوشيه (1973-1990) بحسب نتائج جزئية بعد فرز 72% من الأصوات.
ورفض 62.2% من الناخبين اقتراح الدستور الجديد الرامي إلى إدخال حقوق اجتماعية جديدة، خصوصاً في مجال التعليم والصحة والإسكان والاعتراف بحقوق السكان الأصليين والحق بالإجهاض، في مقابل 37.8% أيدوا الاقتراح، بحسب الهيئة الانتخابية.
التشيليون يرفضون بغالبية ساحقة اقتراح الدستور الجديد
أعلن التشيليون رفضهم بغالبية ساحقة اقتراح الدستور الجديد الهادف إلى استبدال الدستور الموروث من عهد ديكتاتورية أوغستو بينوشيه (1973-1990) بحسب نتائج جزئية بعد فرز 72% من الأصوات.