التشيليون يرفضون بغالبية ساحقة اقتراح الدستور الجديد

أعلن التشيليون رفضهم بغالبية ساحقة اقتراح الدستور الجديد الهادف إلى استبدال الدستور الموروث من عهد ديكتاتورية أوغستو بينوشيه (1973-1990) بحسب نتائج جزئية بعد فرز 72% من الأصوات.



ورفض 62.2% من الناخبين اقتراح الدستور الجديد الرامي إلى إدخال حقوق اجتماعية جديدة، خصوصاً في مجال التعليم والصحة والإسكان والاعتراف بحقوق السكان الأصليين والحق بالإجهاض، في مقابل 37.8% أيدوا الاقتراح، بحسب الهيئة الانتخابية.