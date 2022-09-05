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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كيف تستفيد مصر في فصل الشتاء من السياحة الأوروبية؟.. البطوطي يجيب

فصل الشتاء
فصل الشتاء

قال وليد البطوطي، مستشار وزير السياحة الأسبق، إن طقس نوفمبر يكون طقسا عاديا جدا، وحتي للمصريين فمن الممكن أن يرتدوا مثل الجاكيت الخفيف، أما بالنسبة للأجنبي فيرتدي ملابس صيفية، لأن هذا الطقس بالنسبة له يعتبر عز جو الصيف.

 

وأضاف “البطوطي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية “TEN”، أن مصر لديها فرصة كبيرة جدا هذا الشتاء لاستقبال السائحين، خاصة مع بداية العام القادم ومع ما يحدث فى العالم تلك الفترة.

 

وتابع أن اليوم مصر أصبحت أحد أهم الدول فى العالم للأشخاص المقبلين للمعاش، حيث إن للأجنبي حق التملك فى مصر وشراء وحدة سكنية، لافتا إلى أنه بمجرد شراء وحدة سكنية بالعقد الخاص به من حقه فتح حساب فى البنك، ويستطيع تغيير أمواله هنا والتعامل معها كودائع.

 

وأشار إلى أن الجو فى مصر آمن والحياة بها مريحة جدا، ومع فارق العملة يستطيع للأجنبي توفير لنفسه حياة كريمة له، إلى جانب وجود رعاية صحية.

وليد البطوطى طقس نوفمبر طقس الشتاء العام القادم

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