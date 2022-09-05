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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بحبه.. ظهور آيتن عامر مع ويجز بعد طلاقها والأخير يرد: بالي عليك مشغول

ويجز وايتن عامر
ويجز وايتن عامر

نشرت الفنانة آيتن عامر صورة لها برفقه مطرب الراب ويجز،  عبر ستوري صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

 

وكتبت آيتن عامر على الصورة " أنا بحبه"، في حين حرص ويجز على نشر الصورة على أغنيته البخت وعلى مقطع " والله ووقعت بفكر فيك بالي عليك مشغول " .

 

وكانت آيتن عامر قد انفصلت عن زوجها عز العرب منذ أسابيع ، حيث تم الطلاق رسميا بينهما .

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ويجز يتحدث عن البخت:

حلّ مطرب الراب ويجز ضيفًا على أحد برامج الراديو، حيث تحدث عن نجاح أغنيته البخت.

 

وقال ويجز: مش كل المصريين بيفهموني، وفي 2 أو 3 من جيلي على الأقل عاشوا اللي أنا عشتوا، ومش كل الناس عاشت بنفس الطريقة، والزمن بيتغير، الناس اللي عندها 50 سنة، أسلوب حياتهم مكنش نفس أسلوب الحياة دلوقتي.

وتابع “ويجز” حديثه عن نجاح أغنية البخت، وكيف أثرت عليه في اختياره لأغانيه، حيث أوضح: علشان أنا بسمع كل حاجة، ومعنديش مشكلة أعمل شوية تنويع في الأغاني، والبخت تعتبر النقلة النوعية في حياتي علشان الكلمات، وعلشان بعيدة عن الراب، والراب أغنية برتم سريع، بحاول ألخص كل حاجة في 3 دقائق، بس في أغاني تانية بتتكلم عن حاجات أخرى مثل البنات، وأنا معنديش مشكلة أقول أي حاجة الصراحة.

 

وعن طريقة كتابته لكلمات أغانيه، اختتم “ويجز” حديثه قائلًا: الموضوع مش صعب خالص، والعملية بتيجي من كتر ما أنا بسمع حاجات كتير مختلفة، وبعمل أغاني كذا حاجة، ومش بنحصر في أغاني الراب.

 

آخر أعمال ويجز:

وكانت آخر أعمال مطرب الراب “ويجز” هي أغنية أميرة التي أصدرها بالتعاون مع الموزع الموسيقي أش، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا، وتصدّرت تريند مواقع التواصل الاجتماعي.

انسحاب فنان شاب من حفل ويجز بعد تعرضه للطرد والسب

كشف عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي عن تعرض مؤدي الراب الاردني زيد خالد الى السباب والطرد من حفل مؤدي الراب المصري ويجز . 

 

وكشفوا خلال تدوينات لهم عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك عن قيام الجمهورد بطرد زيد خالد بمجرد صعوده علي المسرح قائلين له “ روح بيتك ” ، بالإضافة الى توجيهم السباب له ما دفعه الى مغادرة المسرح. 

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ايتن عامر ويجز مطرب الراب ويجز بحبه ويجز يتحدث عن البخت

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