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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

10 آلاف فرصة عمل.. محافظ كفر الشيخ: إنشاء منطقة لوجيستية بـ2 مليار جنيه

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

أكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، أن مدينة كفر الشيخ تشهد العديد من مشروعات التطوير في مجال الإسكان والطرق والصحة والتعليم.

 

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وقال جمال نور الدين في مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة": "يتم إنشاء أكبر مجمعين سكنيين في عاصمة المحافظة لحل مشكل الإسكان ببناء 24 ألف وحدة سكنية ".

وأضاف جمال نور الدين: "تم إنشاء العديد من الطرق الجديدة لتسهيل الحركة في المحافظة ومنها  طريق دائري ينقل الحركة من محور كفر الشيخ دسوق وهذا المحور بتكلفة مليار و60 مليون جنيه".

منطقة لوجيستية جديدة 

وأكمل جمال نور الدين: "يتم إنشاء منطقة لوجستية جديدة بتكلفة 2 مليار جنيه وتوفر 10 الأف فرصة عمل".

ولفت جمال نور الدين: "المنطقة اللوجيستية تعتبر تجمعا لمراكز بيع منتجات أو تقديم خدمات للمواطنين".

كفر الشيخ تطوير مشروعات جمال نور الدين اخبار التوك شو

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