رئيس مدينة بيلا بـ كفر الشيخ يتفقد القرى لمتابعة مستوى النظافة..صور

تفقد جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، أعمال النظافة العامة ورفع القمامة، في عدد من القري، وذلك للوقوف على مدى انتظام العمل وتنفيذ التكليفات بتكثيف أعمال النظافة ورفع الأتربة من الشوارع، وفي إطار توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة الاهتمام بمستوى النظافة العامة ورضا المواطن.

وجه رئيس مدينة بيلا، رؤساء القري خلال جولته، بالاستمرارية في رفع القمامة في المهد على مدار اليوم، ونقل القمامة أولًا بأول إلي المقالب الوسيطة وعدم تراكمها، لضمان منع تجمع وتراكم القمامة بالشوارع وحفاظًا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وشدد رئيس المدينة على رؤساء الوحدات المحلية، بالتواجد الميداني علي مدار اليوم والاستجابة لشكاوي المواطنين وحلها بالتعاون مع الجهات المعنية ورصد مخالفات البناء والتعديات علي الطريق العام والتعامل الفوري حيالها.

وأكد على استمرار حملات التجميل والنظافة ورفع كفاءة الشوارع بالمركز والمدينة، لافتًا إلى أنه تتم متابعة الأعمال اليومية للنظافة والإنارة بدائرة مركز ومدينة بيلا، لتقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة القطاعات من خلال التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية كل في نطاق عمله.

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