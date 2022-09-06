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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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هشام الليثي: مصر تحتفل بمرور 200 عام على نشأة علم المصريات.. فيديو

حجر رشيد
حجر رشيد

كشف الدكتور هشام الليثي رئيس الإدارة المركزية لتسجيل الآثار أن مصر تحتفل بمرور 200 عام على نشأة علم المصريات الذي يرتبط بفك رموز الكتابة الهيروغليفية وليس الاحتفال علي مرور فك رموز حجر رشيد فقط.

واضاف "الليثي" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "من مصر" المذاع علي قناة "سي بي سي" الفضائيه، أن من خلال الكتابة الهيروغليفية استطعنا معرفة أن الشعب المصري كان يعرف اشياء كثيرة جدا وهذا من خلال الرسومات الموجودة علي جدار المعابد والبرديات التي تم اكتشافها.

وتابع رئيس الإدارة المركزية لتسجيل الآثار أن الكتابة الموجودة علي حجر رشيد مكونة من 3 لغات وهم الهيروغليفية والخط الديموطيقي والخط الناني.

الاثار الكتابة الهيروغليفية رموز الكتابة الهيروغليفية علم المصريات هشام الليثي فك رموز حجر رشيد

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