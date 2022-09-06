متوترة وخائفة.. ميجان ماركل تتحدى العائلة المالكة بأول خطاب علني

ألقت ميجان ماركل أول خطاب لها في المملكة المتحدة، منذ تنحيها عن منصبها في العائلة الملكية، ووجهت حديثها للشباب، ورغم أنها كانت في حالة من التوتر؛ إلا أنها استكملت كلمتها.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، وصفت ميجان ماركل في قمة الشباب العالمية، إحساسها بعدم الثقة بالنفس لكونها موجودة إلى جانب قادة العالم.

ورافقها الأمير هاري في قمة الشباب في مانشستر، وكانت هذه أول زيارة يقوم بها دوق ودوقة ساسكس إلى المملكة المتحدة منذ اليوبيل البلاتيني للملكة وأول خطاب عام في المملكة المتحدة من قبل ميغان منذ انتقال الزوجين إلى الولايات المتحدة.

كلمة ميجان ماركل للشباب

وتعد أيضًا زيارة تأتي في أعقاب رد فعل منقسم بشدة على مقابلة مع ميجان الأسبوع الماضي، وبدأت كلمتها الرئيسية في المؤتمر في قاعة بريدجووتر هول في مانشستر: “من الرائع العودة إلى المملكة المتحدة”.

وفي خطابها، وصفت الدوقة مشاعرها بين الماضي والآن، خاصة عندما كانت ممثلة تلفزيونية قبل لقاء الأمير هاري، وقالت لجمهورها من القادة الشباب من أكثر من 190 دولة :"لم أكن متأكدة من قدرتي على الحديث، كنت متوترة للغاية، شككت في نفسي وتساءلت عما إذا كنت جيدة بما يكفي حتى لأكون هناك".

ويصل سعر تذكرة الحضور 3000 جنيه إسترليني، متابعة: “أنا سعيدة لأن زوجي قادر على الانضمام إلي هنا هذه المرة”، متابعة: "أنتم من يقود التغيير الإيجابي والضروري المطلوب في جميع أنحاء العالم".

لقاء العائلة المالكة



لكن من غير المعروف ما إذا كان الدوق والدوقة سيلتقيان بأعضاء آخرين من العائلة المالكة هذا الأسبوع ، بما في ذلك الملكة الموجودة في بالمورال ومن المقرر أن يجتمعوا يوم الثلاثاء مع رئيس الوزراء الجديد.