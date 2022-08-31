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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

وجودنا أزعجهم.. ميجان ماركل تطلق تصريحات نارية عن العائلة المالكة

الأمير هاري وزوجته
الأمير هاري وزوجته ميجان

في مقابلة مع مجلة (The Cut) الأمريكية، تحدثت ميجان ماركل، البالغة 41 عاماً، عن حياتها الملكية السابقة، ولماذا انتقلت هي ودوق ساسكس، الأمير هاري، إلى الولايات المتحدة.

وعن خروجها من العائلة المالكة، قالت الدوقة إن الأمر «تطلب الكثير من الجهد للتسامح»، كما تحدثت عن علاقة الأمير هاري بوالده أمير ويلز.

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ورداً على سؤال من الصحفية، “أليسون ديفيس”، عن مدى تأثرها بما نشرته صحيفة «ميل أون صنداي» عن حياتها الخاصة، قالت ميجان: «قال لي هاري، (لقد فقدت والدي بسبب ما جرى)»، مضيفة: «لا أتمنى أن تسير الأمور معهما كما سارت معي، لكن هذا قراره». 

وفي تصريح لـ«بي بي سي نيوز»، فسرت متحدثة باسم الدوقة في وقت لاحق تصريح ميجان بأنها كانت تشير إلى والدها، الذي كانت بعيدة عنه، وتعني أنها تأمل ألا يحدث الأمر نفسه مع زوجها. وفق موقع «بي بي سي» البريطاني.

الأمير يفتقد عائلته

وقال مصدر مقرب من الأمير تشارلز لوكالة «بي أيه» الإعلامية البريطانية، إنه سيشعر بالحزن إذا شعر الأمير هاري بفقدان علاقتهما، مضيفاً: «أمير ويلز يحب ابنيه».

وأضافت “ميجان” للمجلة، قائلة إنه كانت هناك أمور لا يُسمح لنا القيام بها، رغم أن العديد من أفراد الأسرة الآخرين يفعلون ذلك بالضبط. تُعد ميغان «ديناميت» وسائل الإعلام، لذا فإن مجرد مقابلة بسيطة مع بعض التعليقات المفتوحة للتفسير قد تشق طريقها بسهولة إلى الصفحات الأولى.

كان معجبو ميجان سبباً آخر للهروب من ضغوط الحياة الملكية غير العادلة والمتعثرة التي أجبرتها وهاري على الانتقال إلى كاليفورنيا. 

وبالنسبة لمنتقديها، كان الأمر أكثر تضليلاً في الترويج، حيث استغلوا اقتباسات مثل خبر ميجان بأن زواجها من هاري قد وجد ترحيباً في جنوب أفريقيا لا يقل عن ابتهاج الشعب هناك «بإطلاق سراح مانديلا من السجن». (بسبب التفرقة العنصرية).

جاءت مقابلة مجلة (The Cut) في إطار جهد ترويجي لبث صوتي «بودكاست سبوتيفي» للدوقة، الذي أُطلق الأسبوع الماضي.

وتدور الحلقات حول فكرة مقاومة «أي جهود ومساعٍ تهدف إلى قمع النساء»، حيث تناقش أسطورة التنس سيرينا ويليامز الطموحة في الحلقة الأولى، فيما تقدم نجمة البوب ماريا كاري في الجزء الثاني الذي صدر الثلاثاء.

 في حلقة كاري، قالت الدوقة إن التركيز كان منصباً بدرجة أكبر على عرقها بمجرد أن بدأت في مواعدة زوجها. 

مضيفة، «ثم بدأت أفهم ما يعنيه أن أعامل على أنني امرأة سوداء، لأنه حتى ذلك الحين كنت أعامل كأنني امرأة مختلطة العرق، وتغيرت الأمور بالفعل».

ميجان ماركل الولايات المتحدة دوق ساسكس الامير هاري العائلة المالكة أمير ويلز

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