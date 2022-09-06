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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

ظهور القنديل الأزرق بالساحل الشمالى|هل يسبب التسمم للإنسان؟ خبير أحياء مائية يجيب

القنديل الأزرق
القنديل الأزرق

ينتشر قنديل البحر  في جميع أنحاء العالم من المياه السطحية إلى أعماق البحار، وتعد قناديل البحر الكبيرة والملونة في كثير من الأحيان شائعة في المناطق الساحلية في العالم ويوجد منها العديد من الأنواع.

وانتشرت بعض الصور والأخبار حول ظهور قنديل البحر الأزرق السام فى منطقتى الساحل الشمالي ومرسى مطروح، مما يثير خوف وقلق المصطافين خوفا من لسعته وأضراره الجسيمة.

 

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لسعات وشلل ووفاة.. انتشار مفاجئ لـ قنديل البحر الأزرق السام في الساحل الشمالي| صور

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تحذير: القنديل الأزرق يسبب الوفاة .. كيف تحمى نفسك من مصائبه

وفى هذا الصدد، أكد الدكتور عادل شاهين، أستاذ أمراض الأحياء المائية وخبير فى الاتحاد الأفريقي، أنه في حالة التأكد أن النوع الذي ظهر في الساحل الشمالي هو قنديل البحر الصندوقي والذي يحتوي على جرس مربع الشكل (دائري) "قنديل البحر الأزرق" السام، لا بد من الحرص والابتعاد إلى أن تتحقق الجهات المعنية من كونه ساما أم لا.

سمات القنديل الأزرق 

وأوضح "شاهين"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن السمة الرئيسية لقنديل البحر الحقيقي هي الجرس على شكل مظلة، وهو عبارة عن هيكل مجوف يتكون من كتلة شفافة تشبه الهلام، والتي تشكل الهيكل الهيدروستاتيكي للحيوان، ويحتوي على 95٪ أو أكثر من الماء، ويحتوي أيضًا على الكولاجين والبروتينات الليفية الأخرى.

وقال: "مع العلم أنني أشكك في ظهوره بالمياه المصرية، حيث يعيش قنديل البحر الأزرق على شاطئ خليج المكسيك وفي أجزاء أخرى من المحيط الهادئ والأطلسي والمحيط الهندي لأن البيئة فى مياه البحار المصرية غير مناسبة لقنديل البحر، إلا أنه قد يكون حدث خلل فى التوازن البيئي نتيجة التغيرات المناخية".

قناديل سامة

وأضاف أنه حتى الآن لا يوجد أي قناديل سامة فى مصر، وكل المتواجد فى البحار المصرية يتسبب فى لسعات فقط.

ولفت إلى أنه يمكن للخلايا اللاسعة التي يستخدمها قناديل البحر لكبح فرائسها أن تؤذي البشر، موضحا أنه يُصاب الآلاف من السباحين في جميع أنحاء العالم باللسعات كل عام، وتتراوح الآثار بين الانزعاج الخفيف والإصابة الخطيرة، ونادرا الموت.

أسباب ظهور قناديل البحر

وكشف عن أسباب ظهور قناديل البحر، حيث قد تأكل شقائق النعمان قنديل البحر الذي ينجرف في مداها، وأيضا الحيوانات المفترسة الأخرى مثل أسماك التونة وأسماك القرش وسمك أبو سيف والسلاحف البحرية وطيور البطريق قد تفترس القنديل. 

وقد ترتفع أعداد قناديل البحر على مستوى العالم نتيجة الصيد الجائر لحيواناتها المفترسة الطبيعية كما يحدث حال الصيد الجائرللسلاحف البحرية.

وشدد الدكتور عادل شاهين على ضرورة استخدام الخل عند تعرض الشخص للسعات القنديل الأزرق، كما  تساعد مضادات الهيستامين في السيطرة على الحكة، وتستخدم مضادات السموم المستندة إلى المناعة في حالة لسعات قنديل البحر الصندوقية الخطيرة.

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