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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جنح العلمين تنظر قضية طالب الثانوية العامة .. اليوم

صدى البلد

تنظر محكمة جنح العلمين الجزئية أولي جلسات محاكمة قاتل الطالب فارس عاشور اليوم، بمقر المحكمة بمدينة برج العرب بالإسكندرية.

وترجع أحداث تلك القضية الي قيام المتهم المتسبب بالحادث عن طريق قيادة سيارة فارهه ماركة مرسيدس بطريقة جنونية ادت لاختلال عجلة القيادة تحت يده حيث كانت رخصة السيارة منتهية من شهر فبراير الماضي وبسبب سرعته اصطدم بالمجني عليه بالمجني عليه فارس عاشور طالب الثانوية العامة والذي كان قد تواجد في ذلك المكان خلال عطلة قصير ما بعد امتحانات الثانوية العامة في انتظار نتيجته التي شاءت الأقدار ألا يكون متواجد خلال إعلانها.

الأمر الذي حول منزل الشاب بالإسكندرية إلى سرادق عزاء كبير بدلاً من فرحة النجاح، بعد أن شهدت جنازته حضور كثيف نظرا لمحبيه كونه متفوقاً بدراسته بالإضافة الي تفوقه الرياضي وحصوله علي العديد من الميداليات برياضة الكاراتيه وهو من أبطال الجمهورية في تلك اللعبه وممثل لمنتخب مصر في الكراتيه.

وقال محمد رمضان، محامي المجني عليه، إن  المادة 238 من قانون العقوبات نصت على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

ويقول القبطان محمد عاشور، والد الطالب فارس ، ان فارس ذهب لقضاء اجازه مع اصدقاءه فى الساحل الشمالى بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة واثناء خروجه للذهاب الى احد اصدقاءه فى قرية اخرى فوجىء بسيارة مسرعة متجاوز السرعة على بعد 30 كم تطيح بين مسرعه ولم يستطيع صعوده الرصيف صدمته وتسببت فى فصل ساقه عن جسده وتهشم فى الجمجمه وكافة انحاء الجسد ولقى مصرعه فى الحال .

محكمة جنح العلمين جنح العلمين الطالب فارس عاشور

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