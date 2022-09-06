أحمد موسى يعرض اللقطات الأولى لشقق أهالي الوراق الجديدة.. فيديو

عرض الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامجه “على مسئوليتي” المذاع عبر قناة صدى البلد، أول لقطات من داخل الشقق السكنية الجديدة للأهالي فى جزيرة الوراق.



وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إنه سيتم منح 12 فدان في مدينة السادات لكل صاحب فدان في جزيرة الوراق وأهالي الوراق سيقيمون في وحدات سكنية من أفخم و أفخر الوحدات.



وتابع أحمد موسى أن كاميرا على مسئوليتي أول كاميرا تدخل أبراج جزيرة الوراق السكنية مشيرا إلى أن أهالي الوراق سيدفعون ثمن التكلفة الفعلية للوحدة السكنية وقت الإنشاء وسيكون 35 % من مساحة جزيرة الوراق خضراء.

وأضاف موسى: « والله أهالي الوراق هياخدوا شقق أهل العيال الهربانة اللي زي محمد ناصر ما عندهم زيها»، لافتًا إلى أن ثمن الفدان بالجزيرة 6 ملايين جنيه.

وتابع أحمد موسى، أنه تم نقل 329 منزلاً من 550 منزلاً، كما تم نقل 66.5 فدان ومتبقي 24.64 فدان، وفقًا لوزارة الإسكان، مؤكدًا أن هذه القرارات تتم بالتراضي مع المواطنين وليس أي شيء آخر.

ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أنه جاري العمل بسرعة من أجل إنهاء الأبراج السكنية للعمل على عودة المواطنين إليها في أقرب وقت، لافتًا إلى أن هناك مواطنين لازالوا يعيشون حتى اليوم في جزيرة الوراق.

