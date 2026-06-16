الخارجية العمانية: وزير الخارجية ونظيره الإيراني يجددان الالتزام بالقانون الدولي بشأن العبور الآمن عبر مضيق هرمز

كشفت وزارة الخارجية العمانية أن وزير الخارجية ونظيره الإيراني جددا الالتزام بالقانون الدولي بشأن العبور الآمن عبر مضيق هرمز، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

قال الرئيس التنفيذي لشركة «ميتسوي أو إس كيه لاينز» اليابانية، إن مالكي السفن لن يستأنفوا العبور عبر مضيق هرمز لعدة أسابيع إلى أن يقتنعوا بأن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران أصبح «فعليا وملموسا»، وذلك وفقا لمقابلة نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية.

خمس إمدادات العالم

وأدت الحرب الإيرانية التي بدأت في 28 فبراير مع الضربات الأمريكية والإسرائيلية إلى توقف حركة الشحن إلى حد كبير عبر هذا الممر الذي يمر من خلاله نحو خمس إمدادات العالم من النفط والغاز الطبيعي المسال، إلى جانب سلع أخرى مثل الألومنيوم واليوريا.