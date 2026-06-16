بوهدان بوبوف: روسيا هي التي بدأت العدوان على أوكرانيا وتسببت في مقتل المدنيين

قال بوهدان بوبوف، كبير الباحثين بمركز أبحاث أوكرانيا المتحدة، إن روسيا هي التي بدأت الحرب، وهي التي ارتكبت الكثير من الجرائم ضد أوكرانيا، متابعا: "رأينا ذلك من قبل، ورأيناه بالأمس أيضًا، حيث شنت روسيا العديد من الهجمات ضد المدنيين، وأسفرت هذه الهجمات عن مقتل عدد كبير من المدنيين في المدن الأوكرانية".

أضاف خلال مداخلة مع الإعلامية نهى درويش، في برنامج "منتصف النهار"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن روسيا تتحمل المسؤولية عن هذه الجرائم، التي تُعد جرائم حرب، ويجب أن تكون تحت طائلة القانون، وأن تُفرض عليها العقوبات المناسبة، فهي التي بدأت هذا العدوان، ولم يكن هناك أي طرف في أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية هو من بدأ هذه الحرب.

الصواريخ الأمريكية

أكد أنه لا يستطيع أي طرف إنهاء هذه الحرب ما لم توافق روسيا على ذلك، لافتا أن حاجة أوكرانيا إلى الأسلحة والصواريخ الأمريكية تأتي في إطار حقها في الدفاع عن نفسها.