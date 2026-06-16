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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

روسيا تعلن السيطرة على بلدة في "دونيتسك" ومقتل أكثر من ألفي جندي أوكراني خلال 24 ساعة

روسيا تعلن السيطرة على بلدة في "دونيتسك" ومقتل أكثر من ألفي جندي أوكراني خلال 24 ساعة
روسيا تعلن السيطرة على بلدة في "دونيتسك" ومقتل أكثر من ألفي جندي أوكراني خلال 24 ساعة
أ ش أ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم /الثلاثاء/، سيطرة قواتها على بلدة "نوفي دونباس" التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، المعترف بها من جانب واحد، عقب عمليات عسكرية نفذتها وحدات مجموعة قوات "المركز"، مشيرة إلى مقتل 2040 جنديًا أوكرانيًا على مختلف محاور القتال خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" - أن مجموعات هجومية تابعة لمجموعة قوات "الجنوب" نفذت عمليات عسكرية في مدينة كونستانتينوفكا بمنطقة دونيتسك، أسفرت عن السيطرة على 120 مبنى، فيما تتواصل العمليات ضد الوحدات التابعة للواءين الميكانيكيين 28 و100 من القوات المسلحة الأوكرانية في الجزء الجنوبي الغربي من المدينة.

وأضاف البيان أن القوات المسلحة الروسية استهدفت، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، منشآت للبنية التحتية الخاصة بالطاقة والنقل تستخدمها القوات الأوكرانية، إلى جانب مواقع انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية ومقاتلين أجانب في 153 منطقة.

كما أعلنت الوزارة أن القوات الجوية الروسية استهدفت مراكز لنشر وإدارة الطائرات المسيّرة التابعة للقوات الأوكرانية بالقرب من نيكولايفكا وشتشوروفو وسينكوفكا، باستخدام صواريخ موجهة من طراز "إل إم أو آر" وقنابل انزلاقية من طراز "فاب-1500".

وذكر البيان أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 12 قنبلة جوية موجهة، وصاروخين من طراز "فلامينجو" كروز أرضيي الإطلاق، إضافة إلى 491 طائرة مسيّرة خلال الليل.

وزارة الدفاع الروسية بلدة نوفي دونباس التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية عمليات عسكرية القوات المسلحة الروسية منشآت للبنية التحتية القوات الجوية الروسية

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