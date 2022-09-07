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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لميس الحديدي تكشف آخر تطورات قضية وفاة الإعلامي وائل الإبراشي|فيديو

وائل الإبراشي
وائل الإبراشي

كشفت الإعلامية لميس الحديدي أن هناك بعض التسريبات التي خرجت من التحقيقات حول قضية وفاة الإعلامي وائل الابراشي، ومن بعض هذه التسريبات كانت للدكتور حسام حسني رئيس لجنة كورونا.

وأضافت "الحديدي" خلال برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع علي قناة "أون إي" الفضائية، أن الدكتور حسام حسني قال في التحقيقات والذي نشرت في بعض المواقع أنه كان يتابع حالة وائل الابراشي بناء على طلب وزير الصحة وأنه لا يعرف الطبيب شريف عباس شخصيًا أو مهنيًا ورآه مرة واحدة فقط.

وتابعت لميس الحديدي أن الدكتور حسام حسني قال إن كان هناك تأخير في تلقي الراحل وائل الإبراشي العلاج ونقله للمستشفي، وكل المكتوب في روشتات الراحل كانت مضادات حيوية مُخصّصة لعلاج الالتهاب البكتيري.

شاهد الفيديو : من هنا 

https://fb.watch/fnzSrA9eBh/

لميس الحديدي وزير الصحة حسام حسن وائل الإبراشى حالة وائل الابراشي وفاة الإعلامي وائل الإبراشي

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