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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

طائرة خاصة تنقل بعثة الزمالك إلى قطر لمواجهة الهلال السعودي.. صور

بعثة الزمالك في مطار
بعثة الزمالك في مطار القاهرة

استقبل مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، بعثة نادى الزمالك استعداداً للسفر  إلى قطر لمواجهة الهلال السعودى على كأس لوسيل يوم الجمعة المقبل، على كأس السوبر المصرى السعودى.

وتنهي سلطات مطار القاهرة إجراءات سفر بعثة الزمالك عبر مبني الركاب رقم 3 بالمطار، حيث مقرر أن تغادر البعثة ظهر اليوم علي متن طائرة خاصة تابعة لشركة مصر للطيران متجهة إلى قطر، من أجل العودة مباشرة عقب المباراة للبدء في استعداداتهم لمواجهة أيليكت سبور بطل تشاد في ذهاب دور الـ64 لدورى أبطال أفريقيا والذى سيواجهه 18 سبتمبر فى الكاميرون، والعودة يوم 23 سبتمبر فى القاهرة.

ويسعى البرتغالى جيسفالدوا فيريرا المدير الفني للفريق إلى مواصلة العروض الجيدة بعد التتويج بلقبى الدورى والكأس من نسخته القديمة والصعود لدور الثمانية من بطولة كأس مصر الجديدة .

ويواجه الزمالك فريق الهلال السعودي بعد غد الجمعة في قطر على كأس سوبر لوسيل. واختار البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك قائمة الفريق استعدادا لمواجهة الهلال السعودي وتضم القائمة كلا من: ‏‎حراسة المرمى: محمد عواد  - محمد نديم - السيد عطية.

خط الدفاع: محمود حمدي " الونش" - محمود علاء – محمد عبد الغني - محمد طارق - حسام عبد المجيد  - عبدالله جمعة – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي – حمزة المثلوثي.

خط الوسط: إمام عاشور -  زكريا الوردي - محمد أشرف "روقا"  – يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبدالرازق "شيكابالا" - أحمد مصطفى "زيزو"– سيف فاروق جعفر - سيد عبدالله "نيمار".  

خط الهجوم: إبراهيما نداي - سيف الجزيري - يوسف أسامة نبيه .

بعثة الزمالك في مطار القاهرة
بعثة الزمالك في مطار القاهرة
بعثة الزمالك في مطار القاهرة
بعثة الزمالك في مطار القاهرة

 

الزمالك مطار القاهرة بعثة نادى الزمالك مصر للطيران الهلال السعودي

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