ده مجرد توقع.. شوبير يلمح عن اقتراب كولر من تدريب الأهلي| شاهد

ألمح الإعلامي أحمد شوبير، عن اقتراب السويسري مارسيل كولر، من تولي تدريب النادي الأهلي خلفاً للبرتغالي ريكاردو سواريش.

وكتب "شوبير"، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، “صراع الدورى السنة دي غالباً هيكون سويسرا ضد البرتغال.. ده مجرد توقع”.

ويتواجد في الدوري المصري عدة مدربين يحملون الجنسية البرتغالية والذي يأتي أبرزهم جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لنادي الزمالك.

تقارير سويسرية تكشف إسم مدرب الأهلي الجديد.. تفاصيل

وكشفت تقارير صحفية سويسرية ، عن المرشح الأوفر حظا لتولي قيادة الفريق الأول للنادي الأهلي، خلفًا للبرتغالي ريكاردو سواريش.

واكد موقع "Nau.ch" السويسري، أن مارسيل كولر صاحب الـ61 عامًا مرشح لمنصب المدير الفني للأهلي، وذلك بعد ابتعاده عن التدريب لمدة عامين، منذ قيادة بازل خلال الفترة من 2018 حتى 2020.

المدرب السويسري قاد العديد من الفرق خلال مسيرته، مثل بازل وجراسهوبرز في سويسرا، وكذلك منتخب النمسا، لكن منذ أغسطس 2020 لم يتول قيادة أي فريق، ورفض عرضًا من منتخب بولندا، بسبب معاناته من جراحة في قدمه.

الأهلي المحطة الثامنة لـ كولر

وفي حالة نجاح المفاوضات، ستكون محطة الأهلي هي الثامنة للمدرب السويسري.