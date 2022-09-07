بعثة الزمالك تصل قطر استعدادا لمواجهة الهلال السعودي

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى قطر استعدادا لمواجهة فريق الهلال السعودي المقرر لها يوم الجمعة المقبل على لقب كأس "سوبر لوسيل".

وكان البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك اختار قائمة الفريق استعدادا لمواجهة الهلال السعودي وتضم القائمة كلا من:



‏‎حراسة المرمى: محمد عواد - محمد نديم - السيد عطية .

خط الدفاع: محمود حمدي " الونش" - محمود علاء – محمد عبد الغني - محمد طارق - حسام عبد المجيد - عبدالله جمعة – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي – حمزة المثلوثي.

خط الوسط: إمام عاشور - زكريا الوردي - محمد أشرف "روقا" – يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبدالرازق "شيكابالا" - أحمد مصطفى "زيزو"– سيف فاروق جعفر - سيد عبدالله "نيمار".

خط الهجوم: إبراهيما نداي - سيف الجزيري - يوسف أسامة نبيه .