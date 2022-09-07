للفتيات.. 5 سيارات مستعملة أسعارها لا تتخطى 250 ألف جنيه.. صور

يضم السوق المصري للسيارات العديد من طرازات السيارات المختلفة التي تتناسب مع أغلب فئات المجتمع من الفتيات، حيث تحتوي تلك الإصدارات على العديد من المميزات والتكنولوجيات الحديثة التي تساعد سائقيها وركابها على الشعور بالأمان والراحة .

وفي ذلك السياق يقدم موقع "صدى البلد" قائمة بـ 5 سيارات مستعملة أسعارها لا تتخطى 250 الف جنيه.

1-فورد فوكس 2009

تظهر سيارة فورد فوكس موديل 2009 بمحرك سعة 1600 سي سي ، ينتج قوة قدرها 101 حصان ، وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر ، مقترن بناقل حركة أوتوماتيك مكون من اربع سرعات، وتتسارع السيارة من وضع السكون إلى 100 كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 13.9 ثانية .

تتوافر سيارة فورد فوكس 2009 بسعر يبدأ من 137 الف جنيه ، ويصل إلى 144 الف جنيه ، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

فورد فوكس 2009

2-جاك S2 2017

تتميز سيارة جاك S2 2017 بوجود محرك رباعي السرعات سعة 1500 سي سي ، وينتج قوه قدرها 113 حصانا، وعزم أقصى للدوران 146 نيوتن/ متر ، مقترن بناقل حركة خماسي السرعات أوتوماتيك ، وتتسارع السيارة من 0-100 كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 11.5 ثانية .

يتراوح سعر سيارة جاك S2 2017 من 157 الف جنيه ، ويصل إلى 176 الف جنيه ، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

جاك S2 2017

3-تويوتا كورولا 2009

تستمد السيارة تويوتا كورولا 2009 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي ، وتنتج قوة تصل إلى 107 أحصنة، وعزم دوران 145 نيوتن/ متر ، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات ، وتتسارع السيارة من وضع السكون حتى 100 كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 12.5 ثانية .

يبلغ متوسط سعر سيارة تويوتا كورولا 2009 ، 200 الف جنيه ، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

تويوتا كورولا 2009

4-بيجو 308 SW موديل 2009

زودت سيارة بيجو 308 SW موديل 2009 بمحرك سعة 1400 سي سي ، ينتج قوه قدرها 95 حصانا، وعزم أقصى للدوران 160 نيوتن/ متر ، متصل بناقل حركة أوتوماتيك من فئة تيبترونيك ، وتتسارع السيارة من وضع السكون إلى 100 كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 13.4 ثانية .

تقدم سيارة بيجو 308 SW موديل 2009 بسعر 220 الف جنيه ، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

بيجو 308 SW موديل 2009

5-بي أم دبليو 520 2002

تحصل سيارة بي أم دبليو 520 2002 على قوتها من محرك سعة 1600 سي سي ، ينتج قوه قدرها 170 حصانا، وعزم دوران 290 نيوتن/ متر ، متصل بناقل حركة ثماني السرعات أوتوماتيك، وتتسارع السيارة من 0-100 كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 8.5 ثانية .

بي أم دبليو 520 2002

تأتي سيارة بي أم دبليو 520 2002 بسعر 245 الف جنيه ، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة.