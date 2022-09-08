حجازي: الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات خلقت انفجارا معلوماتيا ضخما.. فيديو

كشف الدكتور محمد حجازي الرئيس السابق للجنة التشريعية بوزارة الاتصالات أن الانترنت وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات خلقت حالة جديدة فى العالم أجمع وخلقت انفجار معلوماتي ضخم جدا فيما يتعلق في المحتوى.

وأضاف "حجازي" خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، أن هناك حجم محتوى يتزايد لحظيا بشكل غير مسبوق وفي نفس الوقت هذا المحتوى لا يكون موجود على أراضي أي دولة، مشيرا إلى أن هناك محتوي يعرض فى دولة ما ولا يعرض فى أخري.

وتابع الرئيس السابق للجنة التشريعية بوزارة الاتصالات أن معظم الشركات العالمية تضع شروط محددة للمستخدمين فيما يتعلق بالمحتوى وتضع أيضا فئات عمرية لكل من فئات الفيديوهات التى تعرض من خلالها.