علاء البهي: منتدى مصر للتعاون الدولي أظهر نجاحات الرئيس بملف التغيرات المناخية..فيديو

أكد علاء البهي، نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء، أن الرئيس السيسي يولى اهتمام كبير يالتغيرات المناخية، مشيرا إلى أن الرئيس لم يتحدث فقط عن مصر، ولكن تحدث عن ضرر التغيرات المناخية على القارة الأفريقية.

وقال علاء البهي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “خبر اليوم”، عبر فضائية “أون”، أن منتدى مصر للتعاون الدولي، أظهر النجاحات التي يقوم بها الرئيس السيسي عن التغيرات المناخية، ودفاعه عن القارة الأفريقية.

وتابع نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء، أنه محظوظين بالرئيس السيسي، لأنه من اكثر الأشخاص المهتمين بالتغيرات المناخية، ودائما ما يتواصل مع قادة العالم للوصول لحلول لتلك المشكلة.

له مخرجات مذهل ة

وأشار علاء البهي إلى أن مؤتمر المناخ القادم سيكون له مخرجات مذهلة، وأتوقع أن يكون هناك حلول هامة خلال المؤتمر.



