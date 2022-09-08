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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ندى موسى تشارك جمهورها بإطلالة جديدة لها .. شاهد

صدى البلد

شاركت الفنانة ندى موسى ، متابعيها بصوره جديد  لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها ونالت الصورة على اعجابهم . 

 

يذكر أن ندى موسى شاركت فى مسلسل "المشوار"، بطولة كل من: محمد رمضان، ودينا الشربيني، وبيومى فؤاد، وأحمد مجدي، وأحمد صفوت، وأحمد كمال، ومحمود الليثي، ومحمد عبده، وكارولين خليل، وثراء جبيل، وحنان يوسف، وسارة عبد الرحمن، ومحسن منصور، وسما إبراهيم، والعمل من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين، وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

محمد رمضان حسن منصور ندى موسى بيومي فؤاد محسن منصور

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