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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اتخضيت.. أحمد عثمان يحكي كواليس لأول مرة عن دوره في مسلسل الاختيار|فيديو

الفنان أحمد عثمان
الفنان أحمد عثمان

حكي الفنان أحمد عثمان، كواليس لأول مرة عن دوره فى الاختيار، قائلا: إنه قد لعب دور الإرهابي بالمسلسل، ومن أختاره هو بيتر ميمي مخرج المسلسل، معقبا: “كان اختياري بسبب قربي أو شبهي من الشخصية اللي لعبتها”.

وأضاف “عثمان” خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”: “بعد ما قالولي إني همثل معاهم ومرشح للدور فى الاختيار 2 اتخضيت.. وكان عندي فضول أعرف الدور دا كان بيعمل أيه.. و دردشت مع دكتور بيتر كثيرا.. وأول يوم تصوير كان اللوكيشن الخاص برابعة”.

وتابع: “ أول ما نزلت المكان فوجئت أن شكلي اختلف كثيرا فبدأت أتخض.. لأن اللوكيشن كان صورة طبق الأصل من الواقع لدرجة اني قلقت كثيرا.. لأن التفاصيل كانت واقعية.. ومن أجل المشاهدين كانوا يختلط عليهم الأمر بين المشاهد الواقعية والمشاهد التي كانت نتيجة التصوير”.

الفنان أحمد عثمان بيتر ميمي دور الإرهابي الاختيار صباح البلد

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