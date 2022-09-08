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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

«آبل» ستُطلق بدء «الحجز المسبق» لأجهزة «أيفون 14» غداً الجمعة

حكيمو
حكيمو

قال محمد حكيم «حكيمو»، المراجع التقني لأجهزة الهواتف المحمولة الجديدة، إن عملاق صناعة الأجهزة الإلكترونية «أبل»، ستطلق غداً الجمعة «الحجز المسبق» لهواتفها الجديدة من سلسلة «إيفون 14»، موضحاً أن الشركة ستطرحها بأسعار تتراوح بين 800 و1099 دولار حسب النوعية المطروحة.


وأضاف «حكيم»، في مراجعة أولية لمواصفات «سلسلة إيفون 14»، أن شكل أجهزة «إيفون 14»، لم تختلف كثيراً عن «إيفون 13»، ما عدا «إيفون 14 برو»، والذي به شكل جديد، وأنها تأتي بنفس «البروسيسور»، لكن الكاميرا زودت بمستشعر ذو حجم أكبر، يعطي صور وأداء أفضل.


وأوضح المراجع التقني لأجهزة الهواتف المحمولة الجديدة، أن جودة صور سلسلة «إيفون 14»، أفضل من «إيفون 13»، بما يتراوح بين «مرتين ونصف»، و«3 مرات»، كما تتميز الكاميرا الأمامية لتلك السلسلة بإضافة «فوكس تلقائي» سيؤدي إلى صور بجودة أفضل.


وأشار إلى أن شركة «أبل» زودت منتجات سلسلة «إيفون 14»، بمثبت للفيديو خلال الجري، أو الحركة السريعة، مشيراً إلى أن تلك السلسلة ستزود بأقوى بطارية صنعتها شركة آبل لأجهزة الأيفون، موضحاً أنها ستجعل الفرد يحمل هاتفه «طوال اليوم مرتاح جداً»، لكنها تشحن بـ«20 وات» فقط.

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١٧ تريليون عملية 


ولفت إلى أن الخاصية الجديدة التي تمكن الهواتف بالاتصال بالأقمار الصناعية لن تعمل إلا في أمريكا وكندا فقط، لافتاً في الوقت ذاته إلى تمكين الأجهزة الحديثة من «آبل» في تنفيذ 17 تريليون عملية في نفس الوقت.


يذكر أن «حكيمو»، هو شاب مصري يُدعى، محمد عبدالحكيم، ويُقدم فيديوهات لمراجعة محتوى الأجهزة الإلكترونية والهواتف الحديثة منذ عام 2017، ووصلت الفيديوهات التي يقدمها إلى أكثر من 28 مليون مشاهد عبر اليوتيوب، ولديه قرابة نصف مليون مشترك على قناته، كما يقدم العديد من الدورات وورش العمل لمساعدة الطلاب والشباب لبدء محتواهم عبر الإنترنت.

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