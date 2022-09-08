عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على موعد وصول مدرب الأهلي الجديد

صدى البلد

يصل إلى القاهرة مطلع الأسبوع المقبل المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعد ان تم التعاقد معه نهائياً من قبل لجنة التخطيط بإشراف من محمود الخطيب رئيس النادي الذي قاد المفاوضات بنفسه مع حسام غالي عضو المجلس.

ويفرض النادي الأهلي سياجاً من السرية على المدرب الجديد وجنسيته لتجنب أي ازمات تحدث أو يتواصل معه أحد ويتسبب في فشل الصفقة ، ومن المقرر أن يتواجد سامي قمصان المدرب العام وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة في منصبيهما بالجهاز الفني الجديد لفريق الكرة، وسيعود البلجيكي ميشيل يانكون مدرب حراس المرمي للتواجد في الجهاز الجديد أيضاً.

فيما استقر الجهاز الفني على عودة اللاعبين للتدريبات بدءاً من يوم الاحد المقبل استعداداً للموسم الرياضي علي أن يكون الجهاز الفني الجديد هو من يقود التدريبات بعد تولي المسئولية بشكل رسمي ، وكان محمد الشناوي حارس المرمي عاد للتدريب بصورة منفردة أمس بإستاد مختار التتش بعد أن حصل على شهر كامل إجازة.

القاهرة بالنادي الأهلي محمود الخطيب سامي قمصان وسيد عبدالحفيظ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أوفت بـ يمين الطلاق.. القصة الكاملة لانفصال المطربة بوسي عن زوجها

الخطيب يحسمها .. شوبير يعلن تطورا مفاجئا بشأن مدرب الأهلي الجديد

لاعب مازيمبي الهارب يقترب من الأهلي.. صورة

عاد معتذرا .. أول تعليق من آيتن عامر بعد ضجة رجوعها لطليقها

لن تتوقعي.. خبيرة تجميل تكشف سر لمعان رجل دينا الشربيني| شاهد

الأهلي يحسم صفقة جديدة من خارج أفريقيا |خاص

فاز على ميسي وخسر من صلاح وفاوضه منتخب مصر.. عالمي جديد على أعتاب تدريب الأهلي

جوازة بدأت بيمين طلاق وانتهت في 100 يوم.. انفصال المطربة بوسي يحدث ضجة

ترشيحاتنا

أزهري: المرأة لها الحق فى طلب مهرها دون سقف محدد.. فيديو

حزام أمان للكلاب.. آخر اختراعات فورد للحفاظ على سلامة الركاب وقت الحوادث|شاهد

30 سبتمبر التسليم ..عبدالناصر: 4096 وحدة بسكن مصر في العلمين الجديدة ..فيديو

رسميًا .. أحمد حسن كوكا ينتقل لـ ألانيا سبور التركي

كبار منظمي الرحلات في السوق الفرنسي يبحثون زيادة الحركة الوافدة إلى مصر

إتاحة سداد مصروفات المدارس 2023 على 3 أقساط| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مايوه وتاتو .. رانيا يوسف تستعرض أزياءها الجريئة في صيف 2022| شاهد

أشعلت السوشيال ميديا.. شاهد صور آيتن عامر المثيرة للجدل بعد الانفصال

جدري القرود.. أنواع العدوى المنقولة جنسيًا

اقتحام السفن المشتبه بها والإغارة على جزيرة منعزلة في تدريب البحرية المصرية والأمريكية

فيديو

الرئيس السيسي يرد بقوة على المشككين في الإنجازات: عايزين نضحك على اللي قالوه “فيديوجراف”

شروط وطريقة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة عبر موقع وزارة التضامن |فيديوجراف

بعد أنباء عودتهما .. تصرف صادم من طليق آيتن عامر

جميلة السينما.. ميرفت أمين تركت صديق عمرها في الصحراء لهذا السبب| نوستالجيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

التَّستُّر خلف لافتات الحريات

د . مجدى بدران

البوتاسيوم هام للصحة والمناعة

د.هادي التونسي

من وحي السفاري في ناميبيا

عبد المعطى أحمد

الكاسب والخاسر فى الحرب

كواعب البراهمي

لا يريدون مصلحتك.. افهمي

احمد شريف

دون رصاصة واحدة.. الحروب السيبرانية وتدمير الدول في ساعات

إيهاب سامي

بأموال المصريين نحمي مصر من الأزمة الاقتصادية

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ