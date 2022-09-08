تعرف على موعد وصول مدرب الأهلي الجديد

يصل إلى القاهرة مطلع الأسبوع المقبل المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعد ان تم التعاقد معه نهائياً من قبل لجنة التخطيط بإشراف من محمود الخطيب رئيس النادي الذي قاد المفاوضات بنفسه مع حسام غالي عضو المجلس.

ويفرض النادي الأهلي سياجاً من السرية على المدرب الجديد وجنسيته لتجنب أي ازمات تحدث أو يتواصل معه أحد ويتسبب في فشل الصفقة ، ومن المقرر أن يتواجد سامي قمصان المدرب العام وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة في منصبيهما بالجهاز الفني الجديد لفريق الكرة، وسيعود البلجيكي ميشيل يانكون مدرب حراس المرمي للتواجد في الجهاز الجديد أيضاً.

فيما استقر الجهاز الفني على عودة اللاعبين للتدريبات بدءاً من يوم الاحد المقبل استعداداً للموسم الرياضي علي أن يكون الجهاز الفني الجديد هو من يقود التدريبات بعد تولي المسئولية بشكل رسمي ، وكان محمد الشناوي حارس المرمي عاد للتدريب بصورة منفردة أمس بإستاد مختار التتش بعد أن حصل على شهر كامل إجازة.