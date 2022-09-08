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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة طنطا يتفقد أعمال الأساسات بموقع مستشفى 900 900 بالمحلة الكبرى

رئيس جامعة طنطا
رئيس جامعة طنطا

أجرى الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا جولة تفقدية بموقع بمستشفى 900 900 بمدينة المحلة الكبرى لمتابعة تنفيذ أعمال الاساسات طبقا للأراء الاستشارية بتعديل التصميمات الانشائية لأساسات مبنى المستشفي لتحقيق أعلى معدلات الأمان والسلامة الانشائية وتوفير المرونة التصميمية المستقبلية وفقاً للأكواد الانشائية القياسية، رافقه خلال الجولة الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. 

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تفقد رئيس الجامعة خلال الجولة سير أعمال الانشاءات بالموقع ومطابقة ما تم تنفيذه بالخطة الزمنية المحددة للانتهاء من المشروع، ووجه بضرورة سلامة اجراءات تشوين والحفاظ على صلاحية مواد البناء المستخدمة طبقا للاشتراطات الهندسية.

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أوضح رئيس الجامعة أن المستشفى الجديد سيتم إنشائها بإجمالي مسطحات بنائية ٦٠ الف متر مربع على مساحة ارض ١٢ الف متر مربع، وتتكون من 3 مباني المبنى الأول يضم مستشفى الطوارئ والمبنى الثاني يضم مستشفى الولادة والأطفال، والمبنى الثالث يضم مستشفى الرعاية الصحية بطاقة استيعابية  قدرها 600 ‏سرير.

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