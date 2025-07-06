أنواع العدوانية السلبية .. مرشد نفسى يوضح

كشفت هبة ياسين، المرشد النفسي والأسري، أن العدوانية تعني التعرض للإيذاء والعداء وهذا ينتج من خلال المقالب الكلام غير اللطيف والضرب وهذه عدوانية إيجابية.

ولفتت هبة ياسين، المرشد النفسي والأسري، إلى أن تصرفات العدوانية السلبية شيء غير ممسوك، موضحة أنه لا يوجد خطأ ظاهري يمكن الإشارة إليه لأنها عبارة عن عدم القيام بأدواري المفترض القيام بها.

وتابعت خلال لقائها مع الإعلامية آية شعيب، مقدمة برنامج أنا وهو وهي، على قناة صدى البلد، أن العدوانية السلبية وهي أن الشخص لا يقوم بأفعال منتظرة منه مثل شخص تربطني به علاقة ولا يقوم بالمسئولية الواجبة عليه.

وأكدت أن هناك أنواع من العدوانية السلبية مثل أن يكون الزوج شخص منسحب وغير مسئول وشخص صامت لا يتفاعل أو يتحاور ويلقي كل المهام على زوجته.