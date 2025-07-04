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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خطر يهدد المجتمع.. صندوق مكافحة الإدمان: الشابو يزيد السلوك العدواني

الدكتور عمرو عثمان
الدكتور عمرو عثمان
قسم التوك شو

أشاد الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بجهود وزارة الداخلية خلال الفترة الماضية لمحاربة والقضاء على مروجي المخدرات، كما أن الضربات الأمنية ساهمت في الحماية بشكل كبير من المخدرات التخليقية.

وعي المواطن والوقاية الأولية

وأضاف مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أن الأمن المجتمعي مرهون بشكل كبير بوعي المواطن والوقاية الأولية، لافتا إلى أن المخدر التخليقي ليس به تعاطي، بل إدمان مباشرة.

 الجرائم والأمن المجتمعي

وأكد على أنه لا يوجد شخص متعاطي مخدر شابو، بل يوجد مريض إدمان أو مدمن مخدر شابو، موضحا أن المشكلة الأساسية تكمن في أن هذا المخدر لا يؤثر على الجوانب الصحية والنفسية فقط لمريض الإدمان، بل يؤثر أيضا على الجرائم والأمن المجتمعي.

مشيرا إلى أن مخدر الشابو يزيد من السلوك العدواني بشكل كبير، وفي الوقت ذاته مصاحب لـ«هلاوس»، سواء كانت سمعية أو بصرية، والتي تدفع الشخص في بعض الأحيان إلى ارتكاب الجريمة بدم بارد.

الإدمان علاج الإدمان الداخلية المخدرات وزارة الداخلية

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