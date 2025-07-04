صندوق علاج الإدمان: المخدرات الاصطناعية خطر يهدد العالم

قال الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان إن المخدرات الاصطناعية بشكل عام هي «غول» وخطر يهدد العالم أجمع، لافتا إلى أن أحد الدول المتقدمة توفى بها العام الماضي 132 ألف حالة مباشرة بسبب الجرعات الزائدة للمخدرات.

وأضاف مدير صندوق مكافحة المخدرات خلال حوار تلفزيوني ببرنامج «حقائق وأسرار» والمذاع عبر قناة «صدى البلد» تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أن العالم الآن يواجه موجات متصاعدة، وأن الولايات المتحدة الأمريكية قامت بعمل تحالف لمواجهة المخدرات التخليقية، وذلك لوجود ضربات غير محدودة تواجه أمريكا في هذا المجال والشرق الأوسط.

مرضى الإدمان بالمخدرات

وأكد على أن عام 2020 كان عدد مرضى الإدمان بالمخدرات يقدر بنحو 8% من المرضى القادمين لعلاج الإدمان، واليوم مرضى الإدمان المتقدمين للعلاج حوالي 50% منهم لديهم مشكلة مخدرات تخليقية.

مزيد من الموجات المتعلقة بالمخدرات

وشدد «عثمان» على أننا أمام مشكلة لابد من مواجهتها، لافتا إلى أن تلك المشكلة ليست على مستوى مصر فقط أو الشرق الأوسط، بل تمتد لتشمل العالم أجمع، كما أن العالم يتأهب لمزيد من الموجات المتعلقة بالمخدرات التخليقية.