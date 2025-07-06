لأول مرة منذ 15 عاما| قمة بريكس تنعقد بدون حضور الرئيس الصيني.. فما الأسباب؟

قال الدكتور جوو جانغ قوي، مدير مركز التعاون الدولي للأمن، إن غياب الرئيس الصيني شي جين بينج عن قمة مجموعة "بريكس" الحالية لا يعكس تراجعًا في اهتمام بكين بهذه المنصة، بل يعود إلى تضارب في جدول أعمال الرئيس خلال الفترة الحالية.

أوضح الدكتور جوو، خلال مداخلة مع الدكتورة منى شكر، في برنامج "العالم شرقا"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الصين تلقت الدعوة لحضور القمة، وأكدت مشاركتها من خلال وفد رفيع المستوى، إلا أن عدم تفرغ الرئيس شي شخصيًا جاء بسبب ارتباطات سابقة، خاصة مع التحضيرات لاحتفالات وطنية مهمة، من بينها احتفالات الاستقلال، إلى جانب فعاليات أخرى تستضيفها بكين وتوليها القيادة أهمية كبيرة.

وأضاف المسؤول الصيني أن "الصين تعتبر قمة البريكس من أولويات سياستها الخارجية، وستشارك فيها عن كثب عبر وفد رسمي يمثل توجهاتها ومواقفها"، مشيرًا إلى أن جدول الرئيس شي المحدد مسبقًا لا يسمح بحضوره الشخصي، إلا أن الالتزام السياسي تجاه البريكس لا يزال قائمًا وقويًا.