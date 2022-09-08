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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

موسى يتعرض للتهديد على الهواء: مش هسكت لو فيها رقبتي

موسى
موسى

توعد الإعلامي محمد موسى، جماعة الإخوان الإرهابية، بفضح وكشف مؤامراتهم ضد الدولة المصرية ولن يرضخ لأي تهديدات تريد النيل منه، قائلا: مش هسكت حتى لو فيها رقبتي وهفضحكم يا خونة يا جماعة نتنه".


ونشر محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، تسريبات تفضح أعضاء وقيادات تنظيم الإخوان الإرهابي، لافتا أن بعض أعضاء التنظيم الإرهابي قاموا بشراء أراض وعقارات بغرض استثمارها في توفير التمويل اللازم لتمويل العمليات الإرهابية بالإضافة إلى تهريب العملات الأجنبية للخارج للضغط على العملة المحلية، على أمل تعميق الأزمة الاقتصادية اللي نتجت عن إغلاق أزمة كورونا، مشيرا إلى أن التنظيم أسس لاستيراد المستلزمات الطبية برأس مال كبير جدا، تديرها إخوانية غير معروفة للسلطات الأمنية  كستار لعمليات غسيل أموال التنظيم .


تابع محمد موسى،  أحد أعضاء التنظيم الإرهابي كان يعمل في إحدى شركات الطيران قام بتقليد ختم حكومي وزور جوازات وتذاكر سفر للعديد من عناصر التنظيم الإرهابي، مستغلاً وظيفته في إحدى شركات الطيران، لتهريبهم من مطار القاهرة الجوي.
 

محمد موسى مطار القاهرة الجوى الأزمة الاقتصادية توفير التمويل الحدث اليوم

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