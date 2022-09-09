فودة يتفقد أعمال الإنارة بأيقونة السلام والنخيل و مشاتل "راس كنيدي "

قام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بجولة ميدانية تفقدية مساء أمس الخميس، تفقد المحافظ خلالها اعمال الانارة بأيقونة السلام والنخيل ضمن اعمال الانارة والتجميل في إطار استعدادات استضافة مؤتمر تغير المناخ نوفمبر 2022.

ويأتي ذلك في إطار الجولات الميدانية التفقدية اليومية لمتابعة نسب ومعدلات التنفيذ للمشروعات الجارية في إطار الاستعدادات لمؤتمر تغير المناخ نوفمبر 2022.



رافقه في الجولة الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ، واللواء أحمد الاسكندراني السكرتير العام المساعد والقائم بأعمال رئيس مدينة شرم الشيخ، والمهندس كرم معوض استشاري المحافظ، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، وممثلي الجهاز التنفيذي للمدينة، وممثلي الشركات المنفذة.



وأشار المحافظ ان أعمال الإنارة ضمن أعمال تطوير ورفع كفاءة ايقونة السلام بميدان السلام حيث تشمل الأعمال زراعات ومساحات خضراء وأحواض زهور، وأعمال انارة وسواري اعلام، وساوند سيستم.

وتفقد المحافظ خلال الجولة إنارة النخيل بطريق مطار شرم الشيخ في إطار أعمال التجميل استعدادا لمؤتمر تغير المناخ.



واصل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء جولاته اليومية لمتابعة معدلات ونسب التنفيذ للمشروعات الجارية في إطار الاستعدادات لمؤتمر تغير المناخ يرافقه الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ، واللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام المساعد والقائم بأعمال رئيس مدينة شرم الشيخ، والمهندس الاستشاري كرم معوض استشاري محافظ جنوب سيناء، ومستشاري المحافظ، وممثلي الشركات والجهات المنفذة.





وقام المحافظ خلال الجولة بتفقد مشروع مشتل زهور ( واحة تجلى ) بمنطقة رأس كيندي بمدينة شرم الشيخ .



أشار المحافظ أن المشروع يتكون من عدد 4 قاعات عرض لتعريف السائح بفكرة المشروع ومكوناته وهو الاهتمام بالنباتات العطرية والأعشاب الطبية والتى تتميز بزراعتها جنوب سيناء، مضيفا ان المشروع يشمل مركز لتجفيف الزهور وعصر الزيوت وقاعات لعرض المنتجات ومعروضات الحرف اليدوية والمشغولات اليدوية التي تتميز بها المرأة السيناوية كما يشمل كافتيريا ومطعم وبحيرة صناعية ونافورة ومحطة تحلية مياه ومناطق لاند سكيب جمالية وساحة انتظار للسيارات وسكن للعاملين .



أكد المحافظ هذا المشروع من الإضافات الجديدة لأنواع الجذب السياحى بمدينة شرم الشيخ ومن المتوقع افتتاحه في شهر أكتوبر المقبل



كما تفقد المحافظ خلال الجولة العمل بمنطقة مصر القديمة والمحطة الثانية للدراجات التشاركية أمام بوابة السوق القديم.

اضاءات أيقونة السلام

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