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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رغم علمه بالقانون.. حبس محامي زور مستندات بطور سيناء

محكمة جنوب سيناء.
محكمة جنوب سيناء.

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء  بمعاقبة محام بالحبس 3سنوات لقيامه  بالتزوير فى محررات رسمية ضد طليقتة مستغلا التوكيل الخاص منها له واشترك مع آخرين بتزوير إيصالات  أمانة .
إجراء  معارضات لها دون علمها مما حكمت المحكمة ضدها فى كل إيصال بسنتين وحبسها دون أن توقع علي أية  إيصالات أمانة .
صدر الحكم اليوم برئاسة المستشار جمال الدين زكى وعضوية المستشارين هيثم محمود ومحمد عزت وبحضور على حسين وكيل النيابة وامانة سر محمد عبدالستار ومينا وليم .

تعود أحداث الواقعة عندما قامت الزوجة "ن . ف .ع .م"  برفع قضية تطليق على زوجها المحامى 
م. ر.أ.ح بسبب الخلافات الزوجية بينهم وقامت يرفع الدعوى رقم 535لسنة  2017 محكمة اسرة بابوحماد شرقية وعندما علم زوجها المحامى قرر الانتقام منها فاستغل التوكيل الخاص فى القضايا والذى تحصل علية من زوجته باستخدامه ضدها والانتقام منه فاتفق مع آخرين 
على تزوير إيصالين امانه لطليقتة بمبلغ 200الف جنية بكل إيصال .
وقام المتهم الأول بالاتفاق مع المتهم الثانى ا. م .ر.ا محام اخر  على التزوير فى محررين من محررات آخرين .
وهى إيصالات أمانة وتقدما بتحرير محاضر بقسم شرطة طور سيناء ضد المجنى عليها “ ن- ف" بأنها استلمت على سبيل الامانه 200الف جنية من زوجها المتهم الأول م. ر. ا.ح لتوصيلهم إلى(ه - م- ا"  وذلك عن طريق الاصطناع الكامل بأن أثبتوا فيهما على خلاف الحقيقة وتقدموا إلى الموظف بتحرير المحاضر بديوان قسم الطور وإثبات مادونا بها متحججا بيانتهما المزورة سترا للجريمة .
وتم تحرير القضية رقم 2018 جنح الطور والمفيدة برقم 110لسنة 2019 جنح مستانف جنوب سيناء والقضية رقم 2736لسنة 2018والمقيظة برقم 111لسنة 2019جنح مستانف الطور .
وقام المتهم الأول باستخدام التوكيل رقم 5464ب لسنة 2013رسمى عام ابوحماد شرقية والصادر من زوجته نجلاء ف. ع.م والمسلم آلية بصفتة وكيلا بالأجر لاستعمال لمنفعه موكلته الا أنه قد استعمله أضرارا بها مرتكبها مشروعة الإجرامي ومشاركة المتهم الثانى بأن حرر محضريين بقسم الشرطة وقدم صورا لايصالات الأمانة المزورة على خلاف الحقيقة .
واشترك المتهم الأول الثالث مع المتهم الثانى فى ارتكاب الجريمة .
وتداولت القضيتين بالمحكمة وحكم فيها على المجنى عليها  بالحبس سنتين فى كل إيصال أمانة وقام المتهم الأول بعمل معارضات لطليقتة دون علمها حتى تم تأييد الحكم عليها .

وعلى الفور قامت مأمورية من مباحث ابوحماد وتم القبض على المتهمة وظلت بالحبس 15يوما .

قام والد المتهمة بتقديم بلاغ الى رئيس  نيابة طور سيناء يتهم زوجها المتهم الأول محمد رشاد" م -ر"  بأنه تزوجها بقسيمة زواج رسمية والان العلاقة الزوجية حدثت بينهما عدة خلافات فقامت ابنتى برفع قضية تطليق إلا أن المتهم خدعها بالتزكية الذى تحصل عليه منها فى القضايا وقام بالاتفاق مع المتهم الثالث والثانى بتزوير إيصالات أمانة وعارض دون علمها فى هذا القضايا حتى تم تأييد الحكم عليها ولم يتصالح لها فى القضايا إلى بعد الحصول على 200الف جنية وساومها على باقى المبلغ رغم أن ابنته طلقت منه بحكم فى الدعوى 535اسنة 20170اسرة ابوحماد .

وطالب والد المتهم بالتحقيق فى الأوراق المزورة وضم الجنحة رقم 2735لسنة 2017والحنخة رقم 273600لسنة 2018 للفحص والتأكيد من صحة بلاغة .

وعلى الفور أمرت نيابة الطور بطلب المتهمين الثلاثة لجلسة تحقيق وقام قلم المحاضرين  بابلاغهم اكتر من مرة للحضور ولكن دون جدوى ولم يحضر الا المتهم الثانى .

وتداولت القضية فى محكمة الجنايات وقضيت غيابيا بمحاكمة المتهمين الثلاثة بالحبس عشر سنوات والزامهم بالمصاريف الجنائية .


وتم عمل إعادة إجراءات فى القضية وفى جلسة اليوم حضر أحد المحامين بتوكيل عن المتهم الأول وقدم دفوعة إلا أن محكمة الجنايات قضيت اليوم فى نهاية جلستها بحكمها المتقدم

المحكمة

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