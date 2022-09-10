المتحدث باسم وزارة الرياضة: هناك خطة مدروسة لاستضافه كأس العالم 2030

كشف محمد فوزي المتحدث الرسمي لـ وزارة الرياضة عن خطة الوزارة لإعداد ملف استضافة كاس العالم 2030.



وأكد محمد فوزي في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن مصر من أكثر الدول استضافة للبطولات العالمية والمحافل الدولية خلال الفترة الماضية مشددا أن مصر أصبحت مركزا إقليميا لتنظيم البطولات العالمية .



وأضاف أن مضر تمتلك البنيه التحتية اللازمة لإقامة البطولات العالمية مشددا أن هناك مباحثات بين مصر واليونان والسعودية لإعداد ملف كأس العالم 2030.



وتابع أن تلك المباحثات مازالت في مرحله الدراسة مشددا أن مصر لديها طموح أيضا لاستضافه الاولمبياد .



وتابع أن مصر تمكنت من استضافه عدد كبير من البطولات خلال الفترة الماضية وقت توقف عالمي بسبب ازمة فيروس كورونا المستجد.



الخارجة ومستقبل العُميد في مواجهة نارية اليوم بنصف نهائي دوري مراكز الشباب النسخة التاسعة



أعلنت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، عن مواجهة أبناء مركز شباب الخارجة بالوادي الجديد مع أبناء فريق مركز شباب مستقبل العُميد بمطروح، اليوم في نصف نهائي دوري مراكز الشباب النسخة التاسعة، الرابعة عصرًا، والتي تُقام بالمدينة الشبابية بأبي قير بالأسكندرية، برعاية توتال انريجز.

وتستعرض اللجنة المنظمة للدوري مشوار الفريقين، حيث تأهل مركز شباب مستقبل العُميد كأول مركز شباب من المحافظات الحدودية يتأهل إلى نصف نهائي دوري مراكز الشباب، بعد تغلبه في دور 32 علي مركز شباب محلة دياي بكفر الشيخ بسداسية نظيفة، وفي دور 16 تغلب علي مركز شباب كفر طحا بالقليوبية بستة أهداف مقابل خمسة، وفي ربع النهائي فاز علي مركز شباب الشهيد أحمد المنسي لينهي مغامرة المنسي بالدوري بصعوبة بهدف نظيف.

فيما صعد مركز شباب الخارجة بالوادي الجديد كثاني مركز شباب من أحد المحافظات الحدودية لأول مرة في تاريخ دوري مراكز الشباب منذ انطلاقه إلي نصف النهائي، بعد تغلبه في دور 32 علي مركز شباب بلقينا ببني سويف بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، وفي دور 16 علي مركز شباب السحارة بالإسماعيلية بهدفين نظيفين، وفي ربع النهائي يُقصي بطل دوري مراكز الشباب مرتين مركز شباب العمراوي بالإسكندرية، بعد فوزه عليه بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.



ويلتقي الفائز من مواجهة اليوم مع مركز شباب البرامون بالدقهلية الذي حجز بطاقة التأهل الأولي إلي نهائي الدوري بعد فوزه علي فريق مركز شباب ناهيا بالجيزة بهدفين نظيفين أول أمس.

فيما يلتقي الخاسر مع مركز شباب ناهيا بالجيزة في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع، بعد غد الإثنين، علي ملاعب المدينة الشبابية بأبي قير بالأسكندرية، في الرابعة عصرًا.



وتأتي بطولة دوري مراكز الشباب المصرية لعام 2022، برعاية شركة توتال إنرجيز إيجيبت للتسويق، حيث قررت الشركة أن تكون جزء من رعاية كرة القدم المصرية عن طريق دعم مشروع تطوير مراكز الشباب في جميع محافظات مصر، بعد أن تمكنت خلال السنوات الأخيرة من تعزيز وبناء علاقة قوية مع وزارة الشباب والرياضة