إنجاز غير مسبوق|كاتب صحفى: الكهرباء أنتجت 31 ألف ميجاوات وات خلال 8 سنوات

قال الكاتب الصحفى صلاح مغاوري ، إن الطاقة الخضراء هى مستقبل الطاقة فى جميع دول العالم، ومصر حققت إنجازات فى هذا المجال وأضافت للبنية التحتية لإنتاج الكهرباء 31 ألف ميجاوات وات إضافية خلال 8 سنوات، والذى يعد إنجازاً تاريخياً غير مسبوق.

وأضاف "مغاوري"، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن مصر تحولت لاستخدام مجالات الطاقة النظيفة وتوليد الطاقة الشمسية، والطاقة الخضراء للحفاظ على البيئة من الانبعاثات والملوثات.

وأشار إلى أن مصر عقدت اتفاقات عدة لوزارة الكهرباء مع العديد من الشركات البريطانية فى خليج السويس، ومشروعات عدة حققت من خلالها طفرة كبرى فى مجال الطاقة الكهربائية.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس السبت، أندرو فورست، رئيس شركة FFI الأسترالية للطاقة، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إلى جانب معتز قنديل، المدير العام الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للشركة.