معاينة النيابة: احتراق مخازن مستحضرات تجميل في طابقين بحارة اليهود..والسبب ماس كهربائي

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة أمس في السيطرة علي حريق هائل التهم مخازن مستحضرات تجميل بعقار بحارة اليهود بالجمالية .

وتلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغًا بنشوب حريق داخل محل مستحضرات تجميل بحارة اليهود دائرة الجمالية، وامتدت النيران لتلتهم مخازن مجاورة.

علي الفور تم توجيه 10 سيارات إطفاء إلي مكان البلاغ ونجحت القوات في محاصرة كرات اللهب التي التهمت مخازن لمستحضرات التجميل بالطابق الثاني وامتدت للطابق الثالث داخل عقار مكون من 5 طوابق .

وتبين من الفحص والتحري أن الحريق التهم محتويات المخازن علي مساحة 300 متر وتم تدميرها بالكامل ، وتشير التحريات الأولية إلى أن ماس كهربائي وراء اشتعال النيران.

تم تحرير محضر واستعجلت النيابة تحريات المباحث وكلفت المعمل الجنائي بسرعة الانتقال لكشف ملابسات الحريق وأسبابه وحصر التلفيات والخسائر .