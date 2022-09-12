قيادي برلماني يفجر مفاجأة عن ربط شبكة ميزة المصرية بنظام مير الروسي

يمكن استخدام الروبل كعملة في شراء القمح من روسيا

كشف الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، عن حقيقة احتمال ربط شبكة ميزة المصرية بنظام مير الروسي للدفع بالروبل.



وقال فخري الفقي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، إن نظام مير الروسي للدفع بالروبل ربما يمكن أن يساهم في زيادة السياحة الروسية لمصر.



وأضاف الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، أن من الممكن ربط نظام مير الروسي للدفع بالروبل بشبكة ميزة للتسهيل على السياح الروسيين، متابعا أن يمكن استخدام الروبل كعملة في شراء القمح من روسيا.

ربط نظام مير الروسي للدفع بالروبل بشبكة ميزة في مصر موفر جدا



وتابع الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، أن ربط نظام مير الروسي للدفع بالروبل بشبكة ميزة في مصر موفر جدا.

وأكمل الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الروبي يذهب لروسيا بواسطة البنك المركزي كمقابل للقمح والمنتجات التي تشتريها مصر من موسكو، وهذا يعفي من الحاجة للدولار ويمثل إفادة لمصر.

وأكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه يتم استخدام نظام المدفوعات الروسي في المغرب وتركيا، لافتا إلى أن البنك المركزي المصري أعطى اهتمام كبير لتسوية نظامي مير وميزة، وسيتم تطبيقه خلال شهر أو شهرين

وحول تكرار الأمر ذاته مع اليوان الصيني، أوضح فخري الفقي، أن العملة الصينية شأنها شأن الدولار، حيث إن الصين كافحت 10 سنوات حتى يعتمد صندوق النقد الدولي اليوان كإحدى العملات الاحتياطية المركزية في العالم إلى جانب الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني وقد تم الموافقة على طلب بكين.