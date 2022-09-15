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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالبحيرة

انقلاب سيارة ملاكى
انقلاب سيارة ملاكى

أصيب 5 أشخاص  بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة من الجسم إثر وقوع حادث  انقلاب سيارة ملاكي مع نفسها أمام قرية سحالي التابعة لمركز أبوحمص بمحافظة البحيرة، ونقل المصابين إلى لمستشفي دمنهور العام لتلقي العلاج وحرر محضر بالواقعة

إخطار يفيد بانقلاب سيارة ملاكى مع نفسها.

ورد إخطار إلي اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة يفيد بإنقلاب سيارة ملاكى مع نفسها أمام قرية سحالي التابعة لمركز أبوحمص ، أدىإلى إصابة 5 أشخاص و تم نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور العام لتلقى الاسعافات والعلاجات اللازمة و المتابعة .

أسماء المصابين فى الحادث و الحاله الصحية 


وأسفر الحادث إصابة  كل من "أحمد خالد مكاوي 21عام  ، و عبير سلامة عبد السلام 17عام ، و عامر محمد ابرهيم  21 عام ، و أحمدمسعد الصعيدي 15عام ، إيمان محمد أحمد ٢٠ عام إصابتهم بإشتباه ما بعد إرتجاج و كدمات متفرقة بالجسم ، وتم نقل المصابين لمستشفى دمنهور العام لتلقى العلاجات والاسعافات اللازمة وجارى المتابعة مع المستشفى.

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