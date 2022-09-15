عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الليلة.. بصالون "ضي" الزمالك.. زين العابدين فؤاد يغازل جمهوره بسيرة الشعر والثورة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يحتفي أتيليه العرب للثقافة والفنون "ضي الزمالك" في السابعة من مساء اليوم الخميس، بمرور 60 عام من الشعر في سيرة زين العابدين فؤاد رمز الشعر الثوري في مصر.  
وينظم ضي، بمقره الجديد الكائن في 24 شارع حسن عاصم بالزمالك، أمسية شعرية يقدم فيها زين العابدين أهم قصائده التي تلخص سيرة نضال المصريين من أجل الحرية مثل "الخميس الدامي، اتجمعوا العشاق، أغنية الشمس، الفلاحين". 
كما يقدم الشاعر الكبير إطلالة سريعة على محطات النضال في حياته منذ اللجنة الوطنية لدعم القضية الفلسطينية وثورة الطلاب في 1968 و 1972 ، ويحكي عن تجربته المهمة في بيروت ومزاملته للمغني للثوري عدلي فخري وكيف واجه مع نخبة من المثقفين العرب الاجتياح الإسرائيلي للبنان، و دوره في ثورة يناير و تجربة "الفن ميدان" التي كان من المؤسسين لها وجمعت بين النضال والفن خلال ثورة يناير.
يفتح زين نقاشا موسعا مع الحضور حول دور الشعر في حياتنا وكيف واجه أزمة كورونا التي دفعته لإطلاق صالونه الثقافي عبر الإنترنت والذي يقدم فيه قراءة لتاريخ مصر السياسي والاجتماعي، و 
يدير الأمسية التي تنطلق الشاعر محمد حربي. 
ولد الشاعر الكبير في حي شبرا بالقاهرة في العام 1942 والتحق بكلية الآداب جامعة القاهرة ولعب دورا بارزا في ثورة الطلاب الشهيرة وتعرض للاعتقال بسبب قصائده، وأغضب السيدة جيهان السادات أثناء حرب أكتوبر التي شارك فيها وقدم قصيدته الشهيرة "الحرب لسه في أول السكة" التي لم تعجب قرينة الرئيس آنذاك. 
شارك زين في كل فعاليات ثورة يناير وصار مؤرخا جوالا لها ومفرداتها وتفاصيلها و الأيام والسنوات التي تلتها، حيث صار يصور كل ما يحدث بالكاميرا وصار لديه ما يقرب من مليون ونصف المليون صورة تلخص أيام الثورة.

أتيليه العرب للثقافة والفنون ضي الزمالك مرور 60 عام من الشعر سيرة زين العابدين فؤاد رمز الشعر الثوري في مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأخضر ينهار.. الدولار يسجل انخفاضا كبيرا |تفاصيل

هدية.. نجم إفريقي بمواصفات أوروبية في الأهلي| تفاصيل

برعاية قطرية.. ستاد عالمي لـ الأهلي بمواصفات أوروبية

من أبها السعودي .. ميكيسوني يتقرّب إلى الزمالك | شاهد

انتهت .. نكشف اسم صفقة الزمالك الرابعة

فستان مثير.. منى فاروق تثير الجدل بتكسير أطباق داخل مطعم بدبي.. فيديو

أنا سينجل ليه.. وصلة رقص مثيرة لـ منى فاروق على نحنوح |شاهد

أنباء عن تعرض بوتين لمحاولة اغتيال بواسطة سيارة مفخخة

ترشيحاتنا

لا يحتاج إلى السفر.. قرار عاجل من الخطيب بشأن بيرسي تاو.. فيديو

مصر ضمن المرشحين لاستضافة كأس العالم 2030 والإعلان قبل مونديال قطر.. فيديو

شائعات| عملت إيه في الدولار.. ماذا قال يوسف الحسيني بعد تحذيره للمصريين

دولة عربية ممنوعة من حضور جنازة الملكة إليزابيث .. تعرف عليها

الجرام بـ1114..ارتفاع أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم الخميس 15-9-2022

هل يجوز قيام الليل بعد الوتر؟.. الإفتاء تجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أزمتها مع محمد رمضان.. أجرأ إطلالات ناهد السباعي |شاهد

ببطن مكشوفة| منى فاروق تثير الجدل بهذا الفيديو.. شاهد

هذا الفستان سبّب شهرتها .. 10 صور لـ ياسمين عز تثير الجدل |شاهد

صورة طبق الأصل .. أول ظهور لـ شقيق دلال عبد العزيز

فيديو

كريه وغير مقبول.. رد قاس من ناهد السباعي على محمد رمضان بسبب الملك|فيديوجراف

بعد الحكم بحبسه .. طليق منة عرفة : كنت بتحارب بسبب البوس

إسراء ماتت.. تفاصيل وفاة طالبة داخل مركز طبي في المحلة.. فيديوجراف

مواصفات زوجها المستقبلي وأسباب طلاقها والأفلام الإباحية.. ملخص تصريحات انتصار مع لميس "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أحمد المعز الشندويلي

قم للمعلم

الشيماء أبو الخير

ظاهرة البلوجر

عبد المعطى أحمد

تحديات الاقتصاد المحلى

كواعب البراهمي

ماسبيرو

مني أحمد

السنباطي فيلسوف الموسيقى

هشام عصام

البامية شوكتني لكني أحبها

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية لمنظمات المجتمع المدني

نجاة عبد الرحمن

كرسي روسي في الكلوب أطفأ أنوار أوروبا

اﻟﻤﺰﻳﺪ