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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الموسيقى العربية ببورسعيد تحتفي بذكرى سيد درويش والسنباطى وبليغ حمدي

الموسيقى العربية
الموسيقى العربية

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة بإقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب الصحفى محمد نبيل، حفلا موسيقياً لفرقة بورسعيد للموسيقى العربية إحتفاءا بذكرى عمالقة الموسيقى و الألحان الشرقية لفنان الشعب سيد درويش، و عبقري الطرب رياض السنباطي، و ملك الموسيقى بليغ حمدي، وذلك بفرع ثقافة بورسعيد برئاسة د.جيهان الملكي.

وقدمت الفرقة باقة من أروع ألحانهم لعمالقة الفن الأصيل التى أثرت فى وجدان الشعب المصري جيلا بعد جيل، بقيادة المايسترو رجب الشاذلي، بإشراف الشاعر السيد السمري مدير قصر ثقافة بورسعيد، قدمت الفرقة كوكتيل غنائي متنوع منه "قولوا لعين الشمس، كان ياما كان، موعود، سحب رمشه، يا مسافر وحدك، سمرة يا سمرة،  أوقاتي بتحلو، يا ترى يا حبيبي"، واختتمت الحفل بأغنية حيرت قلبي معاك وسط حضور جماهيري كبير.

الهيئة العامة لقصور الثقافة الفنان هشام عطوة فرقة بورسعيد للموسيقى العربية عمالقة الموسيقى و الألحان الطرب رياض السنباطي

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