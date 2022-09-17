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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ماصة للدماء.. العثور على سمكة شيطانية نادرة وسط فيضانات حيدرأباد

سمكة شيطانية ماصة
سمكة شيطانية ماصة للدماء

تعرضت مدينة حيدر أباد في الهند لأمطار غزيرة في الأيام القليلة الماضية، وذلك حين عثرت امرأة على سمكة شيطانية نادرة بالصدفة.

تمكنت امرأة في الهند من اصطياد سمكة شيطانية نادرة في منطقة أمام منزلها غطتها مياه السيول. 
 

السمكة ماصة للدماء 

يُظهر مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي امرأة في الهند تحمل في يديها سمكة قرموط ماصة للدماء، تُعرف أيضًا باسم سمكة الشيطان النادرة.

تجمع الكثير من السكان المحليين هناك لتفحص السمكة النادرة، واشتبهوا في أنها ربما سقطت من السماء أثناء هطول الأمطار يوم الاثنين، حسبما ذكرت الهند اليوم.

من الشائع أن أسماك الشيطان تهاجم وتلتهم أنواعًا أخرى من الأسماك ولا يحبها الصيادون التجاريون في الهند بشكل خاص لأنها تسبب لهم الخسائر.

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