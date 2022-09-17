تجديد حبس شخصين لاتهامهما بتصنيع الأسلحة البيضاء وبيعها في الأميرية

جدد قاضي المعارضات حبس شخصين 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معهم لاتهامهم بتصنيع الأسلحة البيضاء وبيعها في الأميرية.

البداية عندما، وردت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة الأميرية إلي اللواء علاء بشندي مدير المباحث الجنائية بقيام شخصين بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال تصنيع الأسلحة البيضاء متخذان من إحدى الشقق المستأجرة محل سكن أحدهما ، كائنة بدائرة القسم ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء والإتجار بها

استهدافهما وضبطهما حال تواجدهما بالورشة، وعثر بداخلها على عدد من الأسلحة البيضاء مختلفة الأحجام وعدد من أجزاء الأسلحة البيضاء تحت التصنيع ومجموعة من الأدوات المستخدمة فى عملية التصنيع.

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات لاستخدامها فى تصنيع الأسلحة البيضاء بقصد الإتجار بها تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

