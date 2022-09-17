مؤسسة هنداوي تحصل على حقوق نشر مؤلفات نصر حامد أبو زيد إلكترونيًّا

حصلت مؤسسة هنداوي على حقوق نشر وإتاحة مؤلفات الدكتور «نصر حامد أبو زيد» إلكترونيًّا عبر موقعها وتطبيقها «هنداوي كتب».

وستبدأ المؤسسة تِباعًا في نشر إنتاج الدكتور «نصر حامد أبو زيد» الفكري، وتأتي هذه الخطوة انطلاقًا من رؤية مؤسسة هنداوي ورسالتها التنويرية، التي تهدف إلى تحقيق الريادة في إثراء المعرفة وإتاحتها للناطقين باللغة العربية في كل أنحاء العالم.

وستنضم مكتبة الدكتور «نصر حامد أبو زيد» إلى العديد من مكتبات المفكرين والمبدعين المتاحة على موقع المؤسسة، مثل: «حسن حنفي»، و«فؤاد زكريا»، و«عبد الغفار مكاوي»، و«طه حسين»، و«نجيب محفوظ»، و«يوسف إدريس»، وغيرهم ممن حصلت المؤسسة على حق إتاحة أعمالهم إلكترونيًّا.



وتأمُل مؤسسة هنداوي أن تعكس إصداراتُها دائمًا تطلعات القارئ العربي؛ من أجل إثراء العقل، وأن تقوم بدورها الذي رسمته لنفسها.