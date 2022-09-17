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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استعدادا لمؤتمر المناخ العالمى ..

محافظ الإسكندرية يطلق مبادرة "تنظيف قاع الشواطىء من النفايات والمخلفات"

مبادرة تنظيف قاع
مبادرة "تنظيف قاع الشواطىء من النفايات

أطلق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، مبادرة "تنظيف قاع الشواطىء من النفايات والمخلفات" بشاطىء ستانلي، والتي تقام تحت رعاية محافظة الإسكندرية وينظمها مؤسسات المجتمع المدني وفريق "من أجل مصر" بكلية التربية الرياضية جامعة الإسكندرية بالتنسيق مع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف. وذلك في إطار الاستعدادات لمؤتمر المناخ العالمي COP27، وبالتزامن مع يوم البيئة العالمي.

وفي كلمته؛ قدم محافظ الإسكندرية الشكر إلى  مؤسسات المجتمع المدني كلية التربية الرياضية وجميع القائمين على هذه المبادرة المتميزة، مشيرًا إلى أن تنظيف قاع الشواطىء من الموضوعات التي يهتم بها العالم أجمع. 
وأكد الشريف أن المحافظة حريصة على دعم جميع المبادرات التي تأتي في إطار رؤية المحافظة بشأن خلق قاع نظيف خالي من من النفايات والمخلفات وكل ما يعيق أو يصيب رواد الشواطىء، وذلك في إطار رؤية الدولة للتنمية المستدامة.

ودعا المحافظ إلى زيادة المشاركة المجتمعية والتوعية بأهمية الحفاظ على قاع الشواطىء من المخلفات، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن تمتد المبادرة نحو شهر من الآن لتشمل جميع شواطىء الإسكندرية. 

جاء ذلك بحضور اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، والدكتور سامح رياض رئيس الإدارة المركزية لجهاز شئون البيئة لمنطقة غرب الدلتا، والدكتور رأفت حمزة الأكاديمي بجامعة الإسكندرية والمدرب الدولي المعتمد للغوص، وبمشاركة 40 غطاس، وجميع الجهات المعنية.

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مؤتمر المناخ العالمى COP27 محافظ الاسكندرية مبادرة تنظيف قاع الشواطىء

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