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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر أعلى عيار ذهب في محلات الصاغة اليوم 18-9-2022

سعر الذهب
سعر الذهب

وصل أعلي سعر لـ الذهب في أول تعاملات صباح اليوم الأحد إلى1271 جنيها للشراء و 1275 جنيها للبيع للجرام الواحد وذلك بالنسبة لـ عيار 24 الأغلي فئة

 

وذكرموقع إيجيبت جولد برايس توداي المتخصص في تحديد أسعار الأعيرة الذهبية،  أن سعر  الذهب في مصر  قدر أظهر استقرارا في بداية تعاملا تاليوم بدون أي تغيير بعد أن زاد امس بمقدار 2 جنيه علي أساس أسبوعي في محلات الصاغة.

سعر الذهب في مصر اليوم السبت 17-9-2022

الذهب يستقر فى الختام .. تعرف على سعر عيار 21

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأشهر انتشارا نحو 1112 جنيها للشراء و 1116 جنيها للبيع م

 

سعر عيار 18

وبلغ سعرعيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 953 جنيها للشراء و 957 جنيها للبيع .

سعر عيار 14

ووصل سعر عيار 14 الأقل فئة بين الذهب نحو 741 جنيها للشراء و 744 جنيها للبيع .

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب نحو 1.27 مليون جنيه للشراء و 1.3 مليون جنيه للبيع

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 39.524 ألف جنيه للشراء و 39.7 ألف جنيه للبيع

الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 8896 جنيها للشراء و 8928 جنيها للبيع 

 

سعر مصنعية الذهب والدمغة


وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

 

الذهب والزواج


بحسب تقارير صحفية فإن المصريون يهتمون وخصوصا المقبلون علي الزواج بمتابعة سعر الذهب في مصر بشكل لحظي، نظرا لما يمثله من أهمية قصوى لهم، نظرا لأن  الذهب من مختلف الأعيرة الذهبية، يعد مخزنا للثروة في أوقات التراجع الاقتصادي

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

 

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