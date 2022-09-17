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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بقسط 400 جنيه.. الإسكان تطرح وحدات سكنية للأرامل والمطلقات |فيديو

الإسكان الإجتماعي
الإسكان الإجتماعي

كشفت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، تفاصيل طرح شقق للمطلقات والأرامل بقسط 400 جنيه.

وقالت مي عبد الحميد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" والمذاع عبر قناة "الحدث اليوم": "نعمل على تقديم أسعار غير مسبوقة، حيث توجد وحدات بسعر 194 ألف جنيه، ووحدات اخرى بـ 207 آلاف جنيه، ومناطق أخرى بـ 310 آلاف جنيه.

وأوضحت عبد الحميد: "أسعار الوحدات مقارنة بمستوى الدخول تعد مناسبة جدًا، حيث إن المقدم يصل إلى 10% والقسط يبدأ من 427 جنيهًا، وتم رفع سقف الدخل للمتقدمين إلى 8 آلاف للأسرة و4 آلاف للأعزب.

وأشارت إلى أنهم عملوا على زيادة شريحة المتقدمين، وحيث إن الدعم المقدم على الوحدة يقدر بنحو قيمتها بضعفين، لافتة إلي أن هذه الشقق ستطرح على مستوى 25 محافظة، ولكن هذا الإعلان ليس به وحدات في القاهرة ولكن يوجد في مدينة 6 أكتوبر بالجيزة.

قناة الحدث الإسكان الاجتماعي الجيزة الأسكان الأرامل قسط 400

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